У Стамбул "Динамо" поїде за перемогою – Луческу

Кияни провели перший матч кваліфікації ЛЧ.

У Стамбул
Команди голів не забивали
© ФК Динамо

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу дав коментар після матчу з "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

"Це нормальний результат для нас з огляду на те, що це була наша перша офіційна гра за 8 місяців. До цього ми проводили лише товариські матчі. Було нелегко, адже ми не знали наш потенціал на цей момент. Ми не ризикували, гра була рівною. Результат ми могли забити, як і суперник.

Ми знали, що "Фенербахче" подорожчав після трансферів дуже добрих гравців. Ми ж через складну ситуацію в Україні грали тим самим складом. Але 0:0 – позитивний результат. Поїдемо до Стамбула за перемогою. Вони будуть змушені ризикувати, вони це робили і сьогодні. Думаю, у нас буде можливість досягти хорошого результату", - повідомив Луческу.

Нагадаємо, перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Фенербахче" завершився з рахунком 0:0. Зустріч у відповідь пройде 27 липня в Туреччині.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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