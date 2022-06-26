Найсексуальніша спортсменка планети кинула виклик легенді футболу

Німецька легкоатлетка-красуня Аліса Шмідт кинула виклик зірці світового футболу бразильцю Неймару.

Бігунка поділилася у сторіс Instagram фото із 30-річним форвардом "Парі Сен-Жермен". Кадр було зроблено під час їхньої спільної участі в одній з рекламних компаній. У коментарі до знімку вона влаштувала опитування - чи варто їй взяти участь у спринтерському забігу проти бразильця.

Цікаво, що понад 90% респондентів відповіли, що хотіли би побачити таке змагання.

У 2017 році австралійське видання Busted Coveragе визнало німецьку бігунку найсексуальнішою спортсменкою планети. Це звання принесло Шмідт величезну популярність та щедрі контракти від спонсорів, інформує Апостроф .

Аліса – призерка юнацьких чемпіонатів Європи. На дорослому рівні у бігунки поки що значних успіхів немає.