Найсексуальніша спортсменка планети кинула виклик легенді футболу

Німецька легкоатлетка-красуня Аліса Шмідт кинула виклик зірці світового футболу бразильцю Неймару.

Бігунка поділилася у сторіс Instagram фото із 30-річним форвардом "Парі Сен-Жермен". Кадр було зроблено під час їхньої спільної участі в одній з рекламних компаній. У коментарі до знімку вона влаштувала опитування - чи варто їй взяти участь у спринтерському забігу проти бразильця.

Цікаво, що понад 90% респондентів відповіли, що хотіли би побачити таке змагання.

У 2017 році австралійське видання Busted Coveragе визнало німецьку бігунку найсексуальнішою спортсменкою планети. Це звання принесло Шмідт величезну популярність та щедрі контракти від спонсорів, інформує Апостроф.

Аліса – призерка юнацьких чемпіонатів Європи. На дорослому рівні у бігунки поки що значних успіхів немає.


Сергій Антонов, Апостроф





Интересные новости
У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубківУ Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків
"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф
"Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля""Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля"
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
Усик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншемУсик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншем
Блок рекламы


Похожие новости
Український гімнаст Радівілов завоював два золота на Кубку світового виклику у СловеніїУкраїнський гімнаст Радівілов завоював два золота на Кубку світового виклику у Словенії
Бывший капитан сборной РоSSии по футболу осудил военное вторжение в УкраинуБывший капитан сборной РоSSии по футболу осудил военное вторжение в Украину
Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата ЕвропыСборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Ветеранская сборная Украины по футболу провела матч со сборной ВСУВетеранская сборная Украины по футболу провела матч со сборной ВСУ
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Сборная Украины по футболу установила исторический европейский рекордСборная Украины по футболу установила исторический европейский рекорд
Сборная Украины по футболу выиграла ДефлимпиадуСборная Украины по футболу выиграла Дефлимпиаду
Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболуПаралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу
"Мариуполь" не будет играть в следующем сезоне чемпионата Украины по футболу - главный тренер"Мариуполь" не будет играть в следующем сезоне чемпионата Украины по футболу - главный тренер
Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболуПаралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу
Последние новости
Подгружаем последние новости