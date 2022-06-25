"Динамо" відмовилося продавати свого лідера у США

"Динамо" відмовилося продавати півзахисника Віталія Буяльського у клуб МЛС, повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, Буяльський отримав запрошення з США , в МЛС, але цей перехід не відбувся. "Динамо" не відпустило його. Не знаю, в чому причина. Можливо, не влаштувала ціна. Можливо, Віталій відмовився", – сказав Циганик.

Нагадаємо, минулого сезону 29-річний Буяльський зіграв у 22 матчах "Динамо" у всіх турнірах, забив дев'ять м'ячів і віддав дві результативні передачі.

Цьогорічний сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

"Динамо" отримало спеціальний дозвіл від Міністерства спорту на те, щоб гравці клубу могли залишити Україну під час воєнного стану та зіграти благодійні спаринги.