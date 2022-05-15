В Латвии провели забег в поддержку Украины, - посольство

Участие в мероприятии приняли более 12 тысяч участников, вырученные средства передадут на помощь нашему государству.

15 мая в Риге состоялось ежегодное международное спортивное событие - Rimi Riga Marathon 2022 под лозунгом "Разом!", посвященное Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского посольства в Латвии.

"Участники марафона со всего мира объединились в забеге на разные дистанции в поддержку Украины. В этом спортивном событии приняли участие 12 тысяч участников из Латвии, других балтийских и западных стран, а также Украины", - рассказали в посольстве.

В ведомстве сообщили, что в знак солидарности с Украиной средства за участие в забеге на 6 км, который состоялся в украинских цветах и с украинской символикой, передадут на помощь нашему государству.

"Участие в дистанции на 6 км было бесплатным для всех украинских бегунов, участие украинских детей в спортивном мероприятии, независимо от выбранной дистанции, также было бесплатным. Всего в забеге на 6 км приняли участие 4,5 тысячи участников", - добавили в посольстве.

Посол Украины Александр Мищенко выстрелом дал старт забегу на 6 км в поддержку Украины. А весь забег сопровождался украинской музыкой. Также около здания посольства Украины в Латвии, где проходила часть дистанции, установили украинские, латвийские и рижские флаги.

Участников марафона поддерживали болельщики украинской общины, а также временно перемещенные граждане Украины и работники посольства, и члены их семей.

Напомним, латвийский город Юрмала принимает украинских беженцев и может стать побратимом Нетишина.