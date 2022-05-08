Украинец Малиновский отличился результативным пасом в матче чемпионата Италии

Украинский футболист провел очередной удачный поединок за "Аталанту", информирует ZN.ua.

Украинец Малиновский отличился результативным пасом в матче чемпионата Италии
Малиновский помог "Аталанте" победить
© Atalanta B.C

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отличился результативным пасом в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Команда украинца встречалась со "Специей", а Малиновский вышел в стартовом составе и на 16-й минуте отдал результативный пас на Луиса Мурьеля.

Видео ассиста доступно по ссылке.

Руслан Малиновский был заменен на 59-й минуте. В составе "Специи" на 68-й минуте на поле появился украинец Виктор Коваленко. "Аталанта" в итоге победила со счетом 3:1.

29-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел за "Аталанту" 40 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 ассистов.


Данил Слесь, ZN.ua

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