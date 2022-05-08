"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона

Максим Василенко оказался поклонником "русского мира".

Максим Василенко предал Украину

Бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко заявил, что рад оккупации Херсона роSSийскими войсками.

На своей странице в Instagram спортсмен-предатель опубликовал пост сепаратистского содержания:

"Ура! Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере", носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник.

Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков".

Высказывание Василенко на своей странице в соцсети разместил чемпион Олимпиады-2016 Олег Верняев:

"Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и плыть домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!", - написал украинский гимнаст.

Стоит отметить, что ранее Василенко уже отличился призывом "спасти Херсон от украинских ракет".


Данил Слесь, ZN.ua

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