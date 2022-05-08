"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона

Бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко заявил, что рад оккупации Херсона роSSийскими войсками.

На своей странице в Instagram спортсмен-предатель опубликовал пост сепаратистского содержания:

"Ура! Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере", носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник.

Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков".

Высказывание Василенко на своей странице в соцсети разместил чемпион Олимпиады-2016 Олег Верняев:

"Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и плыть домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!", - написал украинский гимнаст.

Стоит отметить, что ранее Василенко уже отличился призывом "спасти Херсон от украинских ракет".