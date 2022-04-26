РоSSию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Решение об отмене мероприятия было принято на последнем заседании Совета IIHF, которое состоялось во вторник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария.

"Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет IIHF принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у РоSSии в соответствии с положением IIHF № 9.

Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в РоSSию, из страны и внутри страны", - говорится в заявлении.

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, РоSSия, с 5 по 21 мая 2023 года. Новый хозяин чемпионата мира будет утверждён во время ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере (Финляндия).

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.