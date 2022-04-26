РоSSию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
Еще один удар по спорту в РФ.
РоSSию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает
Решение об отмене мероприятия было принято на последнем заседании Совета IIHF, которое состоялось во вторник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария.
"Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет IIHF принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у РоSSии в соответствии с положением IIHF № 9.
Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в РоSSию, из страны и внутри страны", - говорится в заявлении.
Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, РоSSия, с 5 по 21 мая 2023 года. Новый хозяин чемпионата мира будет утверждён во время ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере (Финляндия).
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.