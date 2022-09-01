Падчерка Потапа вийшла заміж у Лівані за всіма мусульманськими традиціями

У Лівані за всіма мусульманськими традиціями відбулося весілля 21-річної падчерки Потапа – дочки його першої дружини Ірини Горової. Дівчина вийшла заміж за мусульманина, а її мама розповіла, чи Наташа стала приймати віру новоспеченого чоловіка.

Про великі зміни в особистому житті дочки співзасновниці продюсерського центру MOZGI Entertainment повідомила сама зіркова матуся в інтерв'ю ЖВЛ.

Про свої заручини Наташа розповіла мамі, надіславши фото обручки. Зважаючи на все, до Лівану на весілля дочки колишня дружина Потапа, як і він сам, не їздила, відзначаючи, що церемонія була проведена спеціально для батьків нареченого. У майбутньому пара збирається приїхати в Україну, повінчатися в церкві, а потім влаштувати пишне весілля з рідними та близькими.

"Вона каже: "Мамо, я така щаслива!" І я щаслива, що в неї все дуже добре, - зазначила колишня дружина Олексія Потапенко. - Їх розписував мулла. Вони одружені за цією вірою, але вона не приймала цієї віри. Це з поваги до батьків. Ми вирішили, що тут відбудеться вінчання за нашими традиціями, а потім уже буде весілля”.

В особистому обліковому записі в Інстаграм Наташа Горова не публікувала фото з весілля. Також у неї немає спільних знімків із новоспеченим чоловіком. Невідомо також як звати її обранця і скільки йому років, а лише те, що він мусульманин з Лівану. Проте торік у сторіз вона опублікувала знімок, на якому цілує хлопця. Щоправда, обличчя його не розглянути.Потап удочерив Наташу, коли одружився з її мамою. Хоч батьки і розлучилися, співак продовжує підтримувати стосунки з падчеркою. Також у нього є син Андрій, народжений у шлюбі з Іриною Горовою. Діти живуть із мамою.Нагадаємо, Настя Каменських повернулася в Україну без Потапа і розповіла про його проблеми зі здоров'ям: "У нього паралізувало обличчя".