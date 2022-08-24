Лікарі забули сторонній предмет у тілі 7-річної дитини: яке покарання їм загрожує

У столичній лікарні "Охматдит" лікарі витягли з тіла 7-річної дитини відрізок тканини. Його залишили під час операції медики Київщини.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури. Винним загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

"За даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області проведено оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит", де йому було проведено повторне оперативне втручання. Медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок тканини, залишений після попередньої операції", – розповіли в прокуратурі.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником відкрито кримінальне провадження.

Винним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.