Зірка "Танців зі зірками" Шоптенко лягла на спину партнерки посеред вулиці: "Так ми наочно показуємо"

Зірка "Танців зі зірками" Шоптенко лягла на спину партнерки посеред вулиці: "Так ми наочно показуємо"

Від повномасштабної війни зірка "Танців зі зірками" Олена Шоптенко втекла до Австрії.

У чужій країні відома танцівниця разом зі своїми колегами-хореографами створює танцювальні флешмоби, а також допомагає збирати кошти на допомогу Україні.

Так, Олена Шоптенко записала кілька «історій» в Інстаграм, де показала, як разом з іншими танцівниками готує новий танець. Репетицію влаштували на вулиці. Олена разом із іншою танцівницею залізли зверху на бетонні плити, щоб іншим було все видно та стали показувати нові рухи.

За задумом танець має бути ніжним, тому й рухи плавні.

На кадрах можно увидеть, как звезда "Танців з зірками" прилегла на спину партнерше и начала считать в микрофон.

"Так ми наочно показуємо рухи", - пояснила Шоптенко.

Учні із захопленням почали аплодувати танцівницям.


Ирина Юрченко, politeka.net





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