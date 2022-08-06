У кабінеті було 4 особи: на Одещині за дивних обставин обірвалося життя поліцейської

У кабінеті було 4 особи: на Одещині за дивних обставин обірвалося життя поліцейської

У селищі Саврань на Одещині сталася трагедія, жертвою якої стала співробітниця поліції.

Жінка загинула внаслідок вогнепального поранення, пише «Думська» з посиланням на джерела у прокуратурі.

За словами співрозмовника видання, нещастя сталося в одному з кабінетів місцевого відділення поліції, в якому перебували чотири особи.

швидка допомога

За попередніми даними, причиною трагедії стало необережне поводження зі зброєю колеги загиблої.

Додамо, раніше стало відомо про загибель батька трьох дітей. Хрустальов Євген із села Зоря Труда Одеської області загинув на фронті.

Як повідомили у сільраді, його поважали та любили у селі. Майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії він був призваний до лав територіальної оборони.

Герой не дожив до свого ювілейного дня народження лише кілька днів.


Катерина Петренко, politeka.net





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