Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри: "Нарешті зустрілися..."

Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри: "Нарешті зустрілися..."

Реп-виконавиця Alyona Alyona показала, як танцює зі співачкою Jerry Heil, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – успішна українська виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Alyona Alyona показала, як танцює зі співачкою Jerry Heil.

"Нарешті зустрілися", - написала виконавиця.

Як можна помітити, парочка рухалася під спільну пісню Купала, яку зовсім недавно випустили.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вже не знаю, який день на повторі", "А ви ще у Відні?" наші україночки", "Мене розгойдало по повній", "Круте наше музло".

@alyona.alyona.official

Бо качає нереально, шо мене, шо @jerryheil

? KUPALA - alyona alyona & Jerry Heil & ela.


Артём Батечко, politeka.net





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