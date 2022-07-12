Оля Полякова відповіла на критику за російську мову у шоу "Дорослі дівчатка" з Єфросініною

Маша Єфросініна та Оля Полякова, які разом ведуть розважальну програму "Дорослі дівчатка" Youtube, опинилися в центрі скандалу через російську мову. Відомості продовжують вести проект російською мовою, за що їх розкритикували користувачі мережі.

Глядачі не в захваті від того, що зірки розмовляють мовою окупантів. Свою думку з цього приводу люди висловили у коментарях під новим випуском шоу, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Полякова прокоментувала ситуацію і заявила, що вони з Єфросиніною намагалися записати "Дорослих дівчаток" українською, проте результат їм не сподобався. Також знаменитість підкреслила, що в майбутньому, коли вони вільно розмовлятимуть українською, шоу виходитиме повністю рідною мовою.

Крім того, співачка пояснила, що в публічному просторі спілкується лише українською, але "з подружкою на кухні" їй легше розмовляти російською. Таку заяву артистка зробила в ефірі програми "Ранок з Україною".

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я хочу донести свій меседж офіційно. На телебаченні я розмовляю виключно українською. Я даю інтерв'ю українською, я веду як ведуча українською вже давно, я зараз пишу дуже гарний альбом українською мовою, бо я розумію, що це теж має дуже великий вплив. Мова – дуже важлива, це правда... Але можна люди в себе на кухні говорити так, як хочуть?" – поцікавилася Полякова.

"Наш проект з Машею – він на кухні з подружкою. У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними у колі говорять так, як вони звикли. Там, де є ця хімія. Ми ж виходимо на YouTube, на власному каналі. Ми розповіли своїм підписникам, що такої хімії, коли ми жартуємо, українською мовою поки що немає. Ми дуже сильно вчимо мову. Я щодня займаюся. Це неодмінно буде. Обов'язково. Але зараз... Ми спробували, а в нас вийшло "Як це слово перекладається? А це як?" У чому сила "Дорослих дівчаток"? Це серйозні проблеми через сміх. Для цього треба вміти жартувати і не перекладати в голові, як ми це зараз робимо, а це треба думати українською. Це прийде. Дайте нам трошки часу", - висловилася артистка про "Дорослих дівчаток".

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросініна також зробила заяву з цього приводу:

"Ми обидві говоримо українською. Оля співає українські пісні, я повністю переклала свій інстаграм, коли я можу виправити помилки, подумати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свою думку, там, де відбувається щось тригерне, трепетне, у мене, наприклад, не виходить емоційно перейти. Не виходить жартувати, у нас немає цієї хімії".


Любов Блажко, Апостроф





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