Вступна кампанія-2022: графік етапів підтвердження участі в додатковій сесії НМТ
Перший етап розпочинається 8 липня
Розпочинається перший етап підтвердження участі в додатковій сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ), - повідомляють у Міністерстві освіти і науки.
Перший етап підтвердження участі в додатковій сесії НМТ триватиме 8 – 18 липня
За
- зареєструвалися в основний період, однак не підтвердили намір взяти участь у основній сесії (21 травня – 7 червня або 21 червня – 7 липня);
- зареєструвалися в додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії НМТ.
Для участі в додатковій сесії необхідно заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці (вкладка «Підтвердження участі в НМТ»), а саме:
- вибрати з переліку країну чи регіон України, а також населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період додаткової сесії тестування (16-20 серпня 2022 року);
- зазначити прізвище та ім’я;
- обчислити та правильно ввести результат у відповідне поле, натиснути на кнопку «Взяти участь у НМТ».
Другий етап підтвердження участі в додатковій сесії триватиме 1–10 серпня
З урахуванням населеного пункту, вибраного під час другого етапу підтвердження участі у НМТ, буде здійснено розподіл учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами.
З 12 серпня 2022 року, після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ, учасники зможуть завантажити зі вкладки «Місце проведення» запрошення-перепустку, у якій буде зазначено дату, час і місце проведення.
«Додаткова сесія НМТ проходитиме у 21 області України та місті Київ. Наразі неможливо провести НМТ у АР Крим, місті Севастополь, а також Донецькій, Луганській і Херсонській областях», – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За кордоном додаткова сесія НМТ відбудеться в Люксембурзі, Греції, Грузії, Естонії, Канаді, Бельгії, Данії, Латвії, Литві, Португалії, Австрії, Болгарії, Молдові, Польщі, Словенії, Хорватії, Словаччині, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Туреччині, Угорщині, Німеччині, Фінляндії, Франції, Чехії та Швейцарії.