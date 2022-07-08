Вступна кампанія-2022: графік етапів підтвердження участі в додатковій сесії НМТ

Розпочинається перший етап підтвердження участі в додатковій сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ), - повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

Перший етап підтвердження участі в додатковій сесії НМТ триватиме 8 – 18 липня

За інформацією відомства, цей етап повинні пройти учасники, які:

зареєструвалися в основний період, однак не підтвердили намір взяти участь у основній сесії (21 травня – 7 червня або 21 червня – 7 липня);

зареєструвалися в додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії НМТ.

Для участі в додатковій сесії необхідно заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці (вкладка «Підтвердження участі в НМТ»), а саме:

вибрати з переліку країну чи регіон України, а також населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період додаткової сесії тестування (16-20 серпня 2022 року);

зазначити прізвище та ім’я;

обчислити та правильно ввести результат у відповідне поле, натиснути на кнопку «Взяти участь у НМТ».

Другий етап підтвердження участі в додатковій сесії триватиме 1–10 серпня

З урахуванням населеного пункту, вибраного під час другого етапу підтвердження участі у НМТ, буде здійснено розподіл учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами.

З 12 серпня 2022 року, після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ, учасники зможуть завантажити зі вкладки «Місце проведення» запрошення-перепустку, у якій буде зазначено дату, час і місце проведення.

«Додаткова сесія НМТ проходитиме у 21 області України та місті Київ. Наразі неможливо провести НМТ у АР Крим, місті Севастополь, а також Донецькій, Луганській і Херсонській областях», – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За кордоном додаткова сесія НМТ відбудеться в Люксембурзі, Греції, Грузії, Естонії, Канаді, Бельгії, Данії, Латвії, Литві, Португалії, Австрії, Болгарії, Молдові, Польщі, Словенії, Хорватії, Словаччині, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Туреччині, Угорщині, Німеччині, Фінляндії, Франції, Чехії та Швейцарії.