Донька Ольги Сумської знялася топлес в ефектній фотосесії

Старша донька Ольги Сумської після початку повномасштабної війни в Україні вирішила мовчати. Актриса Антоніна Паперна живе та працює в Росії, вона одружена з успішним актором Володимиром Ягличем і виховує разом з ним двох дітей.

Дуже сміливо та жіночно: дочка Ольги Сумської знялася топлес в ефектній фотосесії

Півроку вона нічого не публікувала у своєму обліковому записі в Інстаграм, а за останні кілька днів зробила вже дві публікації. Остання привела її шанувальників у захват.

31-річна донька Ольги Сумської поділилася фотознімками з однієї зі свіжих фотосесій. У кадрі Антоніна Паперна постала топлес, позуючи в одній лише напівпрозорій спідниці в горошок. Тоня зробила гарний макіяж з акцентом на очах, а також просте природне укладання, уклавши свою коротку стрижку назад.

Дуже сміливо та жіночно: дочка Ольги Сумської знялася топлес в ефектній фотосесії

Шанувальники не знаходили слів, реагуючи на публікацію. У коментарях можна побачити безліч емодзі у вигляді вогників, сердець та смайликів із серцями замість очей.

Дуже сміливо та жіночно: дочка Ольги Сумської знялася топлес в ефектній фотосесії

"Тоня - це кохання", "Нічого собі", "Ну, вау просто", "Тоня!" – реагують підписники під публікацією.

Дуже сміливо та жіночно: дочка Ольги Сумської знялася топлес в ефектній фотосесії

Кілька разів Ольга Сумська спробувала відповісти на незручні питання щодо своєї доньки. Вона заявила, що не спілкується із зятем, натякаючи на те, що у них різні погляди на те, що відбувається. Також українська актриса наголосила на тому, що її дочка там одна із двома дітьми і просто не знає, що їй робити далі, бо вона не хоче руйнувати свою родину.

Нагадаємо, 55-річна Ольга Сумська у червоній косусі, чорній сукні в підлогу та українському намисті викликала фурор на публіці.


Анастасия Березовская, Тудей





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