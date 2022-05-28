Сын запроданки Повалий публично объявил о поддержке Украины, наперекор матери: уже поет о боли Донбасса

таисия повалий

Молодой человек четко обозначил свою позицию.

Не так давно стало известно, что Таисия Повалий открыто поддерживает агрессию рф, в то время как ее сын выступает за Украину и желает мира нашим гражданам. В частности, Денис откровенно говорит, что не имеет никакого отношения к позиции матери.

На своей странице в Инстаграм молодой человек рассказал подробнее о своей позиции, а также опубликовал свою песню Another day, текст которой написал через год после начала боевых действий на Донбассе.

Отметим, Денис вместе с женой и маленьким сыном с начала полномасштабной войны РФ против Украины уехал в Испанию.

«Неизданное #1. Текст “Another day” пришел ко мне (или я его призвал, сев за айпэд) через год после начала боевых действий на Донбассе, за несколько дней до моей свадьбы. Кстати, жена и монтировала @svetlana_viktorovnav видос), за что ей низкий поклон! !! Выкладывааю кусок одного из дублей в студии без купюр... Если будут позитивные отзывы - будем дорабатывать… пока на пение нету никакого вдохновения…».

Ранее известная украинская телеведущая Катя Осадчая бурно отреагировала на выступление Повалий в россии. Как стало известно ранее, украинская певица выступила на концерте ко Дню победы в россии и исполнила песню "Рушник" на украинском языке. При этом за ее спиной на экране было изображение украинского флага.

Эта "выходка" Повалий возмутила Осадчую. Телезвезда в своих Instagram-сторис предложила лишить украинского гражданства Повалий.


Дарина Силина, politeka.net

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