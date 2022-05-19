"Лесная мавка": Ребрик в воздушном платье-вышиванке заворожила магнетизмом

Лилия Ребрик

Видеоряд сопровождает песня талантливого певца Макса Барских "Буде весна".

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик не оставляет поклонников без интересного контента ни на день – она регулярно пополняет Instagram свежими фото. В День вышиванки звезда поделилась видеороликом со съемки.

Лилия Ребрик позировала в лучах солнечного света на лоне природы в нежном платье-вышиванке с ручной вышивкой шелковыми нитями и длинными рукавами-фонариками. Верх платья и рукава обильно украшены богатой вышивкой в виде разноцветных цветов. Такой же флористический орнамент украшает и юбку. В образе лесной мавки она выглядела очаровательно.

На кадрах актриса позирует в разных позах. Видеоряд сопровождает песня талантливого певца Макса Барских "Буде весна".

В комментариях украинцы засыпали Лилию Ребрик комплиментами: "Вы в который раз очаровали меня своей красотой", "Какая красота. Так нежно и трогательно", "Это просто бессловесное все как в кино невероятная красота", "У вас волшебная природная красота".


Александра Павленко, politeka.net

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