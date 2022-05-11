"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде

джамала

Артистка сейчас в Америке, она ведет активную информационную кампанию о войне в Украине.

Известная украинская певица Джамала, которая в 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение", сейчас активно выступает за границей и собирает деньги на помощь Украине. Помимо этого, артистка ведет активную информационную кампанию, рассказывая правду о войне в Украине в СМИ разных стран мира.

Так, в этот раз Джамала выложила в своем Instagram кадры из США, на которых видно, что она побывала в студии CNN. Как видно, на снимках певица позирует в длинном желтом платье, а сверху накинула удлиненную синюю рубашку. В подписи к публикации артистка рассказала, что постоянно получает новости из Мариуполя.

"Нон-стопом получаю новости об ужасах Мариуполя. Сегодня мэр города заявил, что до конца года там могут умереть еще 10000 человек. Ибо россия превращает Мариуполь в гетто. Нет лекарства, медицинской помощи, а также водоснабжения. Когда большая часть остающихся в городе — больные и пожилые люди. Единственный шанс спасти более 150 тысяч мариупольцев – провести полную эвакуацию города. В подвалах "Азовстали" тем временем продолжают умирать раненые бойцы из-за отсутствия медикаментов и возможности им помочь", - написала Джамала.


Галина Струс, politeka.net

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