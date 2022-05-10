Пропаганда "проела" мозг: Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская рассказала, как общалась о войне со своим братом, который живет в россии.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как пообщалась со своим братом из россии. По словам артистки, он не верит в происходящее в Украине, настолько зомбирован роSSийской пропагандой. Обо всем этом звезда поделилась в интервью Александре Кучеренко.

"Говорил мне: "А в каком году это видео? Что ты мне присылаешь?". Пропаганда очень мощная, профессиональная, люди действительно зомбированы. Они искренне верят в то, что говорят. За два месяца войны уже только слепой, глухой и тупой не понял, что происходит", – рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская

Певица считает, что люди в рф уже давно могли бы разобраться в том, что происходит на самом деле и что-то изменит, но они упорно не хотят ничего делать. Причина тому – пропаганда, которая уже "проела" россиянам мозг.

"Мыслящий человек должен посмотреть обе чаши весов, взвесить и таким образом иметь свое мнение. Настолько убедительна информация с обеих сторон, что я села бы посередине и подумала бы простую вещь – те убедительные и те убедительные, но все на их территории происходит. Погибают украинцы, украинские дома, города", – добавила звезда.

Наталья Могилевская


Галина Струс, politeka.net

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