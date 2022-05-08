Боно спел на станции метро "Крещатик" в Киеве

Ирландский автор-исполнитель Боно из рок-группы U2 приехал в Киев и спел на станции метро "Крещатик".

Приезд Боно в Украину стал неожиданным. Вместе с украинскими военными он спустился в метро и спел Stand by Ukraine, сообщает УНІАН.

Ранее Боно уже поддерживал нашу страну и посвятил Украине стихотворение.

Тогда он написал, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.

"Скорбь и боль Ирландии

В нынешней Украине,

А имя святого Патрика теперь - Зеленский», – написал тогда Боно.

Также он называл президента РФ Владимира Путина "психом".