Боно спел на станции метро "Крещатик" в Киеве
Ранее Боно уже поддерживал нашу страну.
Ирландский автор-исполнитель Боно из рок-группы U2 приехал в Киев и спел на станции метро "Крещатик".
Приезд Боно в Украину стал неожиданным. Вместе с украинскими военными он спустился в метро и спел Stand by Ukraine, сообщает УНІАН.
Ранее Боно уже поддерживал нашу страну и посвятил Украине стихотворение.
Тогда он написал, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.
"Скорбь и боль Ирландии
В нынешней Украине,
А имя святого Патрика теперь - Зеленский», – написал тогда Боно.
Также он называл президента РФ Владимира Путина "психом".
Напомним, что в 2018 году фронтмен группы U2 Боно впервые посетил Киев и выступил перед украинской аудиторией в рамках 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).