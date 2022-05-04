Все шансы на победу: как мир реагирует на песню Украины на "Евровидении-2022"

10 мая в Турине пройдет первый полуфинал "Евровидения-2022", где Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украинцам уже пророчат большой триумф: согласно прогнозам букмекеров, они победят с большим отрывом. Рассказываем, что известно о песне и как на нее реагируют иностранцы.

Песню "Стефания" фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк посвятил своей маме. В ней нет ни одного слова о войне, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину многие начали ассоциировать слово мама с родной страной, информирует Апостроф .

"Многие люди начали ее воспринимать, как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень вирусной", - объяснил Псюк феномен хита.

Иностранные обозреватели "Евровидения", в большинстве своем, не знают украинского языка, и тем интереснее наблюдать за их реакцией на песню.

"От этой песни постоянные мурашки: не просто 2 секунды, а все время! Я знаю, что он поет о своем маме по имени Стефания, но я чувствую, что эта песня об Украине, где люди многое переживают сейчас. А она остается сильной", - говорит со слезами блогер Symply Tracie Reacts.

"Это очень цепляющая и веселая песня. В ней есть все, что должно быть на "Евровидении". Это очередное подтверждение, что Украина на "Евровидении" такая успешная! Вы безумно талантливые!" - заявила Noosh101.

"Я люблю эту песню! Она прекрасная, я абсолютно влюблен. Могу придумать для ее описания много слов, но главное из них - эпично! Она почти такая же крутая, как "Шум" Go_A, а это моя сама любимая песня всех времен", - признался обозреватель Neonvision.

"В песне есть захватывающий бит в стиле хип-хоп в сочетании с запоминающимся хуком. Она объединяет традиционный стиль пения и мелодии с современными элементами рэпа. Фрагмент флейты также очень гипнотичен и привносит в песню самобытность и уникальный фольклорный элемент. В целом мне очень понравилось, и я думаю, что это достойный выбор для Украины", - отозвалась ThePeaceAround.

На YouTube песню Stefania на канале группы Калуш послушали уже более 12 млн раз, а на странице конкурса выступление команды Eurovision Song Contest собрало 4,1 млн просмотров. По прогнозам букмекеров, Украина победит на "Евровидении-2022": ее шансы оцениваются в 43%, тогда как исполнителям на втором месте (итальянцы Machmood и Blanco) дают всего 14%.

Фото: eurovisionworld.com

Фото: instagram.com/kalush.official

"Выступали перед украинцами и европейцами, потому можем сказать точно, Стефания - песня, которая нравится всем народам, и напевают ее даже те, кто не знает украинский язык", - рассказали участники группы Калуш о своем успехе.

Напомним, 66-й песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Первый полуфинал пройдет 10-го мая, второй - 12-го, а гранд-финал – 14-го. Группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первом полуфинале под номером 6. Посмотреть конкурс можно будет онлайн на канале "UA: КУЛЬТУРА" и на YouTube "Суспільного". Концерты стартуют в 22:00 по украинскому времени.