Корабель Cygnus пристикувався до МКС, незважаючи на поломку

Вантажний космічний корабель Cygnus, який 7 листопада запустила ракета-носій Antares, успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Це сталося, незважаючи на те, що корабель два дні перебував у космосі лише з однією сонячною панеллю, що функціонує, повідомляє CNN.

Через кілька годин після того, як корабель досяг орбіти і відокремився від ракети-носія, одна з сонячних панелей апарату не розкрилася. Команди на Землі намагалися усунути проблему, змусивши панель розкритися, але це не вдалося.