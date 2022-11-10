Корабель Cygnus пристикувався до МКС, незважаючи на поломку

Одна з сонячних панелей апарату не розкрилася.

Корабель Cygnus пристикувався до МКС, незважаючи на поломку
До МКС успішно пристикувався вантажний космічний корабель Cygnus
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Вантажний космічний корабель Cygnus, який 7 листопада запустила ракета-носій Antares, успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Це сталося, незважаючи на те, що корабель два дні перебував у космосі лише з однією сонячною панеллю, що функціонує, повідомляє CNN.

Через кілька годин після того, як корабель досяг орбіти і відокремився від ракети-носія, одна з сонячних панелей апарату не розкрилася. Команди на Землі намагалися усунути проблему, змусивши панель розкритися, але це не вдалося.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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