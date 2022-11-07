Кліматична криза: останні вісім років були найспекотнішими за всю історію

Звіт ООН на форумі Cop27 у Єгипті близький до апокаліптичного, інформує ZN.ua.

Кліматична криза: останні вісім років були найспекотнішими за всю історію

Звіт ООН на форумі Cop27, який відкрився сьогодні в Єгипті, показує, що світ зараз перебуває в глибокій кліматичній надзвичайній ситуації.

Згідно з звітом, останні вісім років були вісьмома найспекотнішими за всю історію спостережень. Узгоджену на міжнародному рівні межу глобального потепління в 1,5 градуса Цельсія (порівняно з доіндустріальним рівнем) нині навряд чи досягаємо.

У звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) розповідається, як рекордно високий рівень парникових газів в атмосфері піднімає рівень моря та танення льоду до нових висот та посилює екстремальні погодні умови від Пакистану до Пуерто-Ріко.

Різку оцінку опублікували в день відкриття саміту ООН з клімату Cop27 в Єгипті, коли генеральний секретар ООН попередив, що «наша планета знаходиться на шляху до переломного моменту, який зробить кліматичний хаос незворотним».

За оцінками ВМО, середня глобальна температура у 2022 році буде приблизно на 1,15 °C вище середнього доіндустріального рівня (1850–1900 рр.), а це означає, що щороку, починаючи з 2016 року, був одним із найтепліших за всю історію спостережень.

Протягом останніх двох років природне кліматичне явище Ла-Нінья фактично утримувало глобальні температури нижче, ніж вони були б інакше. Неминуче повернення антипода Ла-Нінья — Ель-Ніньйо — призведе до ще більшого підвищення температури в майбутньому, окрім глобального потепління.

У звіті ВМО також йдеться про те, що вуглекислий газ, метан і закис азоту знаходяться в атмосфері на рекордних рівнях, оскільки викиди продовжуються. Річний приріст метану, потужного парникового газу, був найвищим за історію спостережень.

Рівень моря зараз піднімається вдвічі швидше, ніж 30 років тому, а океани тепліше, ніж будь-коли.

Рекорди з танення льодовиків в Альпах були побиті в 2022 році, коли в середньому було втрачено 4 метри їхньої товщини.

Дощ, а не сніг, вперше було зафіксовано на вершині крижаного щита Гренландії заввишки 3200 метрів.

Площа антарктичного морського льоду скоротилася до найнижчого рівня за всю історію спостережень — майже на 1 млн км2 нижче за довгострокове середнє значення.

"Чим сильніше потепління, тим сильніше наслідки", — сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас. — Зараз у нас такі високі рівні CO2 в атмосфері, що цільовий показник Паризької угоди навряд чи не досягне 1,5С. Для багатьох льодовиків вже надто пізно, [і] підвищення рівня моря є довгостроковою і серйозною загрозою для багатьох мільйонів жителів прибережних районів і низовин».

Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН, заявив перед Cop27: «Викиди все ще зростають на рекордних рівнях. Це означає, що наша планета перебуває на шляху до переломного моменту, який зробить кліматичний хаос необоротним. Нам потрібно рухатися від переломних моментів до поворотних моментів, які дають надію».

Низка нещодавніх звітів сигналізувала про те, наскільки близька планета до кліматичної катастрофи, оскільки «немає надійного шляху до граничних 1,5 градусів Цельсія», а нинішній рівень дій спрямований на те, щоб не допустити зниження викидів та підвищення глобальної температури на руйнівні 2,5 градуси проти доіндустріальним рівнем.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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