Середньовічні британські ченці були вдвічі частіше заражені гельмінтами, ніж городяни.

Майже 60% британських ченців у XIII-XIV століттях були заражені паразитами за цілком пристойної гігієни в монастирях. Непряма причина у тому, що вони займалися городництвом. Сучасним садівникам-городникам варто прочитати нижче нижче максимально уважно, інформує ZN.ua.

Середньовічні британські ченці були вдвічі частіше заражені гельмінтами, ніж городяни.

На багатьох скелетах, середньовічних ченців датованих 1290 роком, що зберігаються в Кембриджському університеті, вчені виявили яйця паразитичних хробаків.

Дослідження показує, що, хоча ченці вели набагато гігієнічніший спосіб життя, ніж звичайні городяни, вони набагато частіше були заражені паразитами. У цьому може бути винне їхнє заняття городництвом.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Астероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з ЗемлеюАстероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з Землею
Xiaomi створила робота-гуманоїда CyberOne - коштує $104 тисячі і може розпізнати 45 емоцій: фото та відеоXiaomi створила робота-гуманоїда CyberOne - коштує $104 тисячі і може розпізнати 45 емоцій: фото та відео
Вперше схвалено вакцину одразу проти двох штамів Covid-19Вперше схвалено вакцину одразу проти двох штамів Covid-19
Археологи знайшли у Румунії скарб зі 168 золотими кільцями, яким понад 6 тисяч років: фотоАрхеологи знайшли у Румунії скарб зі 168 золотими кільцями, яким понад 6 тисяч років: фото
Пожирач листя розміром із кішку: у Південній Африці виявили останки незвичайного динозавраПожирач листя розміром із кішку: у Південній Африці виявили останки незвичайного динозавра
Блок рекламы


Похожие новости
Сомнамбулизм: мифы и действительность
Гомосексуалисты чаще других страдают от булимии.
Последние новости
Подгружаем последние новости