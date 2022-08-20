2022-08-20
Середньовічні британські ченці були вдвічі частіше заражені гельмінтами, ніж городяни.
Майже 60% британських ченців у XIII-XIV століттях були заражені паразитами за цілком пристойної гігієни в монастирях. Непряма причина у тому, що вони займалися городництвом. Сучасним садівникам-городникам варто прочитати нижче нижче максимально уважно, інформує
На багатьох скелетах, середньовічних ченців датованих 1290 роком, що зберігаються в Кембриджському університеті, вчені виявили яйця паразитичних хробаків.
Дослідження показує, що, хоча ченці вели набагато гігієнічніший спосіб життя, ніж звичайні городяни, вони набагато частіше були заражені паразитами. У цьому може бути винне їхнє заняття городництвом.
Юлія Мельничук, ZN.ua