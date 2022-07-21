У Китаї у ресторані виявили сліди динозавра, яким 100 млн років: фото

У внутрішньому дворі китайського ресторану уважний відвідувач помітив дивні заглиблення у підлозі — це виявились сліди динозавра зауроподу, який жив 100 мільйонів років тому, інформує Апостроф.

Про це повідомляє CNN.

За словами палеонтолога та доцента Китайського університету геонаук Ліди Сін, сліди двох зауроподів були виявлені в кількох кам'яних ямах на південному заході Китаю.

Зауроподи, відомі своїми довгими шиями та хвостами, були найбільшими тваринами, які коли-небудь жили на Землі. Вони могли виростати у висоту до 8 метрів, і ймовірно були такими важкими, що земля тряслася при їхній ходьбі.

Наголошується, що в Сичуані було виявлено багато скам'янілостей динозаврів юрського періоду, але скам'янілостей крейдяного періоду було знайдено набагато менше. Хоча саме другий період характеризується часом "процвітання" динозаврів.

За словами дослідників, стрімкий розвиток Китаю в останні десятиліття ускладнив палеонтологію - вивчення стародавнього життя за допомогою літописів скам'янілостей.

До того, як місце виявлення слідів стародавніх тварин стало рестораном, на ньому розміщувалася птахоферма, а сліди динозаврів були засипані шарами бруду та піску, що захищало їх від ерозії та атмосферних впливів. Бруд прибрали лише близько року тому, коли ресторан відкрився. Власнику сподобався природний вигляд нерівного каменю, тому він залишив його недоторканим, замість вирівнювати цементом.


Марія Швець, Апостроф





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