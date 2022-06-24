Гігантська пляма на Сонці подвоїла свої розміри за 24 години

Воно спрямоване у бік Землі.

Гігантська пляма на Сонці подвоїла свої розміри за 24 години
Гігантська пляма на Сонці спрямована у бік Землі
© NOAA

Гігантська сонячна пляма збільшилася до розмірів, що вдвічі перевищують Землю. Вона подвоїла свій діаметр за 24 години та спрямована прямо на нас, повідомляє Live Science.

Розміри плями, що одержали позначення AR3038, перевищують діаметр Землі в 2,5 рази. З неділі, 19 червня, до понеділка, 20 червня, пляма збільшилася на 31 900 кілометрів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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