Гігантська пляма на Сонці подвоїла свої розміри за 24 години

Гігантська сонячна пляма збільшилася до розмірів, що вдвічі перевищують Землю. Вона подвоїла свій діаметр за 24 години та спрямована прямо на нас, повідомляє Live Science.

Розміри плями, що одержали позначення AR3038, перевищують діаметр Землі в 2,5 рази. З неділі, 19 червня, до понеділка, 20 червня, пляма збільшилася на 31 900 кілометрів.