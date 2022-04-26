Двойная вспышка на Солнце вызвала проблемы со связью на Земле

Вспышка произошла 25 апреля.

Двойная вспышка на Солнце вызвала проблемы со связью на Земле
Двойная вспышка на Солнце произошла 25 апреля
© NOAA

Беспокойное солнечное пятно вызвало двойную вспышку на Солнце, которая произошла 25 апреля. Она привела к краткосрочному отключению радиосвязи над Азией и Австралией, сообщает Science alert.

Солнечное пятно AR2993 разразилось двумя вспышками класса М1, то есть средней мощности. Такие вспышки могут приводить к краткосрочным проблемам с радиосвязью, а также подвергают астронавтам более высокому, чем обычно, воздействию радиации.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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