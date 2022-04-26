Двойная вспышка на Солнце вызвала проблемы со связью на Земле

Беспокойное солнечное пятно вызвало двойную вспышку на Солнце, которая произошла 25 апреля. Она привела к краткосрочному отключению радиосвязи над Азией и Австралией, сообщает Science alert.

Солнечное пятно AR2993 разразилось двумя вспышками класса М1, то есть средней мощности. Такие вспышки могут приводить к краткосрочным проблемам с радиосвязью, а также подвергают астронавтам более высокому, чем обычно, воздействию радиации.