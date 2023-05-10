Настав час передати Україні винищувачі F-16 – МЗС Литви

Міністр закордонних справ країни наголосив, що ці літаки створювалися саме для захисту свободи.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що західним державам варто надати українським військовим винищувачі F-16 американського виробництва, оскільки такі літаки були створені саме для захисту свободи. Політик закликав зробити це вже зараз у короткому дописі в Twitter , інформує ZN.ua .

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"F-16 був розроблений, щоб захищати свободу. Настав час дозволити йому робити те, що він вміє найкраще", – написав Ландсбергіс, доповнивши пост хештегом #F16forUkraine.

Напередодні нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що уряд в Амстердамі розглядає можливість передачі Україні винищувачів четвертого покоління F-16. Зараз тривають дебати між Нідерландами, Данією, Великою Британією та іншими країнами.