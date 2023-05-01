Криміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФ
Слідча група почне роботу з наступного тижня.
До України прибуде група з Нідерландів для розслідування військових злочинів Росії. Про це повідомляє
Зазначається, що до складу групи судово-медичних експертів входять 60 осіб, серед яких дев'ять чеських експертів.
"До групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони. Обов'язки команди полягають у розслідуванні та збереженні доказів. Це робиться під егідою Міжнародного кримінального суду", – йдеться у заяві відомства.
Група на доручення Міжнародного карного суду збиратиме докази для розслідвання злочинів у МКС.
Раніше США призначили свого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ІСРА), який запрацює влітку в Гаазі на базі Євроюсту