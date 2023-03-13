Президент Швейцарії захищає нейтралітет та заборону на постачання зброї Україні

Нейтралітет Швейцарії важливіший, ніж будь-коли, заявив президент Ален Берсе в інтерв'ю, опублікованому в неділю, захищаючи спірну заборону на передачу Україні зброї швейцарського виробництва.

"Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах", - сказав він тижневику NZZ am Sonntag.

Давня традиція нейтралітету викликає гарячі суперечки з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Хоча багата альпійська країна, яка не є членом Європейського союзу, наслідувала приклад блоку щодо санкцій проти Москви, вона поки що виявляла меншу гнучкість щодо свого військового нейтралітету.

Незважаючи на тиск з боку Києва та його союзників, Швейцарія продовжує блокувати країни, які володіють зброєю швейцарського виробництва, від його реекспорту в Україну.

На сьогоднішній день запити з Німеччини, Іспанії та Данії були відхилені відповідно до Закону про військову техніку, який забороняє будь-який реекспорт, якщо країна-одержувач перебуває у міжнародному збройному конфлікті.

Берсет сказав NZZ, що політика заснована на «прихильності до світу, гуманітарного права та посередництва, де це можливо».

Роль Швейцарії як місцеперебування Міжнародного комітету Червоного Хреста та Женевських конвенцій, а також європейської штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй «відбито у наших законах, у тому числі щодо експорту зброї», сказав він.

Захист гуманітарного права та прав людини та Женевських конвенцій «може здатися застарілим для деяких, але це важливіше, ніж будь-коли», — сказав він, попередивши, що було б «надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз».

"Що стосується Швейцарії, війна не є частиною ДНК", - сказав Берсет, підкресливши, що його країна прагне "присутня скрізь, де ми можемо зробити свій внесок у посередництво і світ".