США розглядають передачу Україні танків Abrams з власних запасів — ЗМІ

США можуть набагато швидше доставити Україні танки Abrams, передавши їх з власних складських запасів, а не з виробничих потужностей. Про це повідомляє американське видання Breaking Defense .

Минулого місяця повідомлялося, що для ЗСУ в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) закуплять 31 основний бойовий танк М1А2. Однак видання Breaking Defense, спілкуючись з першим заступником держсекретаря Бюро політико-військових справ Стенлі Брауном, дізналися, що рішення виділити танки саме за програмою USAI ще не ухвалили.