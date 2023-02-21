США розглядають передачу Україні танків Abrams з власних запасів — ЗМІ

Завдяки цьому танки можуть опинитися в Україні швидше.

США розглядають передачу Україні танків Abrams з власних запасів — ЗМІ
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США можуть набагато швидше доставити Україні танки Abrams, передавши їх з власних складських запасів, а не з виробничих потужностей. Про це повідомляє американське видання Breaking Defense.

Минулого місяця повідомлялося, що для ЗСУ в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) закуплять 31 основний бойовий танк М1А2. Однак видання Breaking Defense, спілкуючись з першим заступником держсекретаря Бюро політико-військових справ Стенлі Брауном, дізналися, що рішення виділити танки саме за програмою USAI ще не ухвалили.

Він припустив, що танки Abrams можуть бути передані із запасів армії США в рамках програми "президентського вилучення". Такий крок потенційно може прискорити доставку американських танків в Україну.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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