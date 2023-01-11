(Не)друг по нещастю: Грузія відмовилась повернути Україні надані у 2008 році «Буки»

Також Грузія не передасть Україні протитанкові комплекси Javelin, навіть попри згоду США, інформує ZN.ua.

Грузія відмовилась повернути Україні надані їй під час російського вторгнення у 2008 році зенітно-ракетні комплекси «Бук». Також не передасть Україні протитанкові комплекси Javelin. Про це у своїй колонці на «Європейській правді» написав тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

Він зазначив, що українська сторона у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, Київ просив передати комплекси «Бук», які були передані Україною Грузії під час російсько-грузинської війни 2008 року.

Також Україна просила надати передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. На це була не лише згода з боку США, але й пропозиція замінити їх на новіші комплекси.

«Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ», – написав Андрій Касьянов.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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