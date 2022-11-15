14 консервативних груп Конгресу США закликають не схвалювати допомогу Україні

Пропонують почекати до січня. А там - почати ретельно обговорювати і вивчати, надавати чи ні, інформує ZN.ua.

14 консервативних груп Конгресу США закликають не схвалювати допомогу Україні

14 консервативних груп США звернулися до лідерів обох партій у Палаті представників із закликом не схвалювати рішень про допомогу Україні. Про це йдеться у листі до спікерки Палати представників демократки Ненсі Пелосі та лідера республіканської меншості Кевіна Маккарті.

Лист підписаного такими консервативними групами, як Americans for Prosperity, the Heritage Foundation, FreedomWorks, Conservative Partnership Institute, America First Policy Institute тощо.


Лія Ільченко, ZN.ua





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