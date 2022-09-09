Військові відмовляються, а добровольців немає взагалі: вербування до лав армії РФ у Придністров’ї провалилося — ГУР

Москва безуспішно намагається поповнити запаси живої сили у невизнаній республіці, інформує ZN.ua.

За даними ГУР, росіянам не вдається переконати жителів Придністров’я воювати на своєму боці навіть обіцянками великої грошової винагороди та надання житла. Місцеві не бажають повторювати долю «добровольців», які підписали контракт з Міноборони РФ на початку війни і загинули або зникли безвісти.

Крім того, в так званій «оперативній групі військ Росії у Придністров’ї» спостерігається збільшення випадків дезертирства та звільнення зі служби після завершення контракту. Також у регіоні збільшено кількість військових навчань, пов’язаних з тиловим забезпеченням та наданням медичної допомоги пораненим.

«Водночас застаріла тилова матеріально-технічна база не дозволяє якісно поліпшити рівень готовності логістичних підрозділів. Аналогічна ситуація з підготовкою військових медиків — кількість занять збільшено, але застосовуються застарілі підходи щодо надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами. Військові забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев’язочними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка», — йдеться у повідомленні ГУР.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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