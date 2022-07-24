Newsweek: Історик Снайдер помітив ознаки того, що Путін "втрачає контроль", а оточення готується битися за владу

Режим Владіміра Путіна почав «слабнути», - впевнений професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер. Він вважає, що в Москві вже почалася підготовка до боротьби за владу.

Зокрема, американський історик вказав на деякі ознаки того, що російський автократ «втрачає контроль». Серед них - заяви деяких чиновників Росії, таких як Дмітрій Мєдвєдєв, про наслідки, які нібито чекають Україну і Захід. Про це пише Newsweek .

Мєдвєдив - вірний союзник Путіна, який колись ненадовго замінив його на посаді президента. Нещодавно він заявив, що західна відповідь на російське вторгнення в Україну може призвести до того, що українська держава «втратить залишки свого суверенітету і зникне з мапи світу».

«Зазвичай висвітлення в новинах таких висловлювань зосереджене на змісті. Дуже легко піддатися російській пропаганді страху. Але реальна історія полягає в тому, що люди поруч з Путіним тепер відчувають, що їм можна робити такі заяви. До війни такого було менше», - зауважив Снайдер.