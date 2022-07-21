У Сенаті закликали Пентагон надати Україні передові реактивні винищувачі – Fox News

У Сенаті США закликали Пентагон розглянути питання про включення до майбутніх пакетів військової допомоги Україні передових винищувачів. Про це йдеться у листі двопартійної групи з шести сенаторів, надісланому сенатором Деном Салліваном міністру оборони Ллойду Остіну та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі, повідомляє Fox News .

Журналісти Fox News поспілкувалися з українським пілотом з позивним «Джус». За його словами, передові літаки є «критично важливими» для відбиття атак росіян, а літаки американського виробництва мають ті якості, яких не мають радянські МіГ-29 і Су-27, що є на озброєнні ЗСУ.