Четвертий тур виборів кандидатів на крісло Джонсона: залишилось троє претендентів

За результатами четвертого туру голосування за кандидатів на пост майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії і одночасно прем'єр-міністра, що відбувся у вівторок, участь у виборах братимуть троє кандидатів, повідомляє Guardian .

До наступного, фінального туру виборів пройшли молодша міністерка з торгівельної політики Пенні Мордонт з 92 голосами (у третьому турі — 82), колишній міністр фінансів Ріші Сунак — 118 голосів (було 115) та міністерка закордонних справ Ліз Трасс — 86 голосів проти 71 у попередньому турі.

З виборчих перегонів вибула колишня міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, яка набрала найменшу кількість голосів — 59.

У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.