Питання винятків для РФ є дуже небезпечним: Зеленський про рішення Канади повернути турбіну Nord Stream
Президент України розповів, як це може вплинути на Європу, інформує
Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Канади повернути Німеччині підсанкційну газову турбіну для "Північного потоку–1", наголосивши, що це може спричинити посилення тиску з боку Росії для отримання нею нових винятків із обмежувальних заходів. Про це він сказав у
Зеленський назвав дозвіл Канади щодо передачі зазначеної турбіни “абсолютно неприйнятним”.
"Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати – передати фактично Росії. Це стосується спільних правил. Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра?" – зауважив президент.
Він наголосив, що це питання є дуже небезпечним: як для України, так і для всіх демократичних держав.
"Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка", – пояснив очільник країни.