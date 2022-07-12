Питання винятків для РФ є дуже небезпечним: Зеленський про рішення Канади повернути турбіну Nord Stream

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Канади повернути Німеччині підсанкційну газову турбіну для "Північного потоку–1", наголосивши, що це може спричинити посилення тиску з боку Росії для отримання нею нових винятків із обмежувальних заходів. Про це він сказав у вечірньому зверненні .

Зеленський назвав дозвіл Канади щодо передачі зазначеної турбіни “абсолютно неприйнятним”.

"Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати – передати фактично Росії. Це стосується спільних правил. Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра?" – зауважив президент.

Він наголосив, що це питання є дуже небезпечним: як для України, так і для всіх демократичних держав.

"Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка", – пояснив очільник країни.