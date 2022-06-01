Путин проявил слабость — Зеленский

Он призвал мир перестать защищать кремлевского диктатора, информирует ZN.ua.

Путин проявил слабость — Зеленский
© Коллаж ZN.UA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что начало войны против Украины и еще ряд неудачных решений являются свидетельством слабости роSSийского диктатора Владимира Путина. Во время интервью Newsmax украинский лидер выразил уверенность, что в этой войне победителем будет именно наше государство.

Президент не исключил того, что россияне продолжат бросать на Украину бомбы, однако этим они ничего не добьются.

"Попытка убить лидера той или иной страны - это, я бы сказал, слабость. Если ты не можешь говорить, то это слабость. Слабость в том, чтобы начать войну, и РФ уже продемонстрировала эту слабость. Если вы не можете оккупировать эту страну, это слабость", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что мир должен перестать защищать Путина с учетом зверств, которые россияне совершают в Украине.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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