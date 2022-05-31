В армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против Украины

Американская армия каждый день внимательно следит за тем, как развивается неспровоцированная роSSийская агрессия против Украины, пытаясь извлечь уроки для себя. И уже сейчас в Вашингтоне сделали некоторые выводы.

Об этом во время конференции в Atlantic Council сказала министр армии США Кристин Уормут. Прежде всего, все провалы роSSийских сил в Украине говорят о том, на сколько важно командование и подготовка. Уормут отметила, что роSSийские военные тренируются не так, как американские, и действуют тоже по-другому.

«И все роSSийские военные преступления связаны как раз с провалами командования и подготовки, с отсутствием дисциплины», – считает Вормут.

Второй урок – это «логистика, логистика и еще раз логистика».

«Можно иметь лучшее и самое передовое оборудование в мире. Но если его не удается обслуживать и снабжать всем необходимым, пользы будет мало», - пояснила американский министр.

Она отметила, что США следует задуматься, как американской армии организовать логистику в регионах, где ей потенциально придется выполнять операции, в частности, в Тихом океане. Еще один важный урок, который извлекла армия США из роSSийской войны против Украины – это важность защищенных систем связи.

«Это серьезная проблема, когда солдаты используют обычные мобильные телефоны. Это происходит либо потому, что солдаты всегда их с собой носят, особенно это касается молодых кадров, либо из-за отсутствия защищенных систем связи. Когда это происходит, личный состав становится уязвимой целью. Так что нам нужно позаботиться о том, чтобы оставлять как можно меньше цифровых следов», – пояснила Уормут.