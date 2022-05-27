The Economist: Украине нужна поддержка, а не пугливые советы

Когда Саддам Хусейн начал вторжение в Кувейт, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер предостерегла американского президента Джорджа Буша, что «сейчас не время для колебаний». Вполне вероятно, что она повторила бы свои слова сегодня, будь жива.

РоSSийская война против Украины длится уже четвертый месяц. А неспровоцированная агрессия Владимира Путина получила ответ, который мало кто считал возможным. В первую очередь, это касается смелости украинцев, но также и реакции стран Запада, оказывающих им политическую, экономическую и материальную помощь, пишет The Economist .