Враг давит под Славянском и Донецком: сводка Генштаба ВСУ на 27 мая

Продолжаются 93-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Утром пятницы, 27 мая, враг давит под Славянском и Донецком и пытается сдержать продвижение ВСУ под Харьковом.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений ВС РБ не отмечается, продолжаются мероприятия по усилению охраны участка границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.

На Северском направлении противник продолжает ведение мер по усилению прикрытия участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях, к ним вовлекается в две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил роSSийской федерации.

На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении русские кафиры продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление.

На Донецком направлении кафиры проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении , нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

В Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане.

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет опрокидывания резервных подразделений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 12 атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.


Игорь Тимофеев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ отбросили врага под Славянском и Авдеевкой: сводка Генштаба ВСУ на 26 маяВСУ отбросили врага под Славянском и Авдеевкой: сводка Генштаба ВСУ на 26 мая
Херсон, Новая Каховка и ряд сел может затопить — данные Генштаба ВСУХерсон, Новая Каховка и ряд сел может затопить — данные Генштаба ВСУ
Почти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 маяПочти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 мая
Враг пытается загнать ВСУ в "котлы": карта боевых действий 26 маяВраг пытается загнать ВСУ в "котлы": карта боевых действий 26 мая
Одесчину предупредили о новой провокации врага, что надо знать: "Будет под украинским флагом"Одесчину предупредили о новой провокации врага, что надо знать: "Будет под украинским флагом"
С потерями отошел: в Генштабе сообщили, где враг получил по зубам, а где готовится новое наступлениеС потерями отошел: в Генштабе сообщили, где враг получил по зубам, а где готовится новое наступление
Вчера ВСУ ликвидировали еще полторы сотни захватчиков: в Генштабе рассказали о потерях врагаВчера ВСУ ликвидировали еще полторы сотни захватчиков: в Генштабе рассказали о потерях врага
ВСУ отбросили врага под Бахмутом и Северодонецком: сводка Генштаба ВСУ на 25 маяВСУ отбросили врага под Бахмутом и Северодонецком: сводка Генштаба ВСУ на 25 мая
Враг продолжает обстрелы Северодонецка: за сутки погибли шесть мирных гражданВраг продолжает обстрелы Северодонецка: за сутки погибли шесть мирных граждан
Враг усиливает охрану белорусско-украинской границы за счет батальонов Республики Беларусь – ГенштабВраг усиливает охрану белорусско-украинской границы за счет батальонов Республики Беларусь – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости