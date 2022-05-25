"Выкусите, никогда такого не будет!": Арестович выругался на западных "миротворцев"

Советник Офиса президента Алексей Арестович не выдержал и эмоционально обратилился к европейских политикам, которые предлагают обменять часть территорий Украины на "мир"

Об это он заявил в эфире "Фейгин Лайв" (на видео 33:53).

"Я сейчас перейду на мат, потому что я страшно злой, глядя на все это. Пошли бы вы на х*й долб**бы бл**ь с такими предложениями - немножко поторговать украинскими территориями. Вообще ох*рели что ли? У нас кровь, у нас дети умирают, солдаты оставляют собстенными телами. А они нам рассказывают как пожертвовать территориями. Выкусите, бл**ь! Никогда такого не будет!, - заявил разъяренный Арестович.