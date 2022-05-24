В депрессивной Тыве жалуются на беспредел армии рф: "Вы что творите?"

В депрессивной Тыве жалуются на беспредел армии рф: "Вы что творите?"

В стране-агрессоре матеря начинают жаловаться на беспредел в местных вонекоматах.

Так, на один из таких случаев обратил внимание украинский блогер "Фаш*к Донецкий".

Женщина из города Кызыл (республика Тыва, которая считается беднейшим регионом россии) жалуется на то, что его несовершеннолетнего сына пытаются забрать в армию.

"Сын пошел на медосмотр, а его чуть в военкомат не забрали. Ничего, что он школу не закончил? Вы что творите, господа-комиссары? Дайте ему школу закончить... Сказали, что он летом пойдет в армию, даже не спросив, вдруг человек поступать будет", - жалуется мать.

По ее словам, ее чадо ничего родине не должно. И "пригрозила" вернуть путинские 10 тысяч рублей, предназначенные школьникам.


Алексей Ионов, politeka.net

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