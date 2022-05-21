"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя

Президент также рассказал, к чему привело обсуждение данной темы с международными партнерами.

Очень большое количество наших летчиков героически погибло при попытках воздушным путем доставить на территорию завода «Азовсталь» еду и лекарство. Об этом рассказал Владимир Зеленский в субботу, 21 мая. Вместе с женой Еленой он дал интервью к третьей годовщине своей инаугурации.

«Абсолютно героические люди. Хочу подчеркнуть, что там 400 пограничников, большое количество нацгвардейцев, десантников, даже представителей СБУ , медики, обычные люди. Мне кажется, что в ближайшее время завершится вывоз всех», — рассказал президент.

Он также добавил, что разговаривал с международными партнерами о спасении защитников Мариуполя, много стран занимались обсуждением данной темы, но единого согласия не было.

«Наши ребята получили от военных сигнал, что они имеют право выйти и сохранить жизнь. А дальше уже все зависит от того, что на себя брали ООН , Красный Крест, рф. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой», — прокомментировал ситуацию с защитниками Зеленский.

Также Зеленский считает, что война между Россией и Украиной будет завершена дипломатическим путем, но формат у мирных переговоров будет гибридный.

"Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. Я думал, что закончить можно диалогом, что это диалог со сроком, что можно будет найти решение. Я действительно так считал. Но это РоSSия. Сейчас это как автомобиль: и не бензиновый, и не электрокар - гибрид, и война такая, сложная, и победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом", - рассказал президент.