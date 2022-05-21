"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя

Зеленский

Президент также рассказал, к чему привело обсуждение данной темы с международными партнерами.

Очень большое количество наших летчиков героически погибло при попытках воздушным путем доставить на территорию завода «Азовсталь» еду и лекарство. Об этом рассказал Владимир Зеленский в субботу, 21 мая. Вместе с женой Еленой он дал интервью к третьей годовщине своей инаугурации.

«Абсолютно героические люди. Хочу подчеркнуть, что там 400 пограничников, большое количество нацгвардейцев, десантников, даже представителей СБУ, медики, обычные люди. Мне кажется, что в ближайшее время завершится вывоз всех», — рассказал президент.

Он также добавил, что разговаривал с международными партнерами о спасении защитников Мариуполя, много стран занимались обсуждением данной темы, но единого согласия не было.

«Наши ребята получили от военных сигнал, что они имеют право выйти и сохранить жизнь. А дальше уже все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, рф. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой», — прокомментировал ситуацию с защитниками Зеленский.

Также Зеленский считает, что война между Россией и Украиной будет завершена дипломатическим путем, но формат у мирных переговоров будет гибридный.

"Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. Я думал, что закончить можно диалогом, что это диалог со сроком, что можно будет найти решение. Я действительно так считал. Но это РоSSия. Сейчас это как автомобиль: и не бензиновый, и не электрокар - гибрид, и война такая, сложная, и победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом", - рассказал президент.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Если войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – ЗеленскийЕсли войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – Зеленский
Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."
Защитник "Азостали" показал свои последние фото из МариуполяЗащитник "Азостали" показал свои последние фото из Мариуполя
В Украине видели реальную подготовку РФ к вторжению, неожиданными были «объем и наглость» — ЗеленскийВ Украине видели реальную подготовку РФ к вторжению, неожиданными были «объем и наглость» — Зеленский
Компенсация пострадавшим: Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу УкраиныКомпенсация пострадавшим: Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины
РоSSия депортирует людей из Мариуполя под видом эвакуации – видеоРоSSия депортирует людей из Мариуполя под видом эвакуации – видео
В ближайшее время может завершиться эвакуация всех украинцев из "Азовстали" — ЗеленскийВ ближайшее время может завершиться эвакуация всех украинцев из "Азовстали" — Зеленский
"Это вопрос имиджа": Зеленский пообещал украинцам новую "Мрію""Это вопрос имиджа": Зеленский пообещал украинцам новую "Мрію"
WSJ: Способна ли Украина победить в войне и что будет дальше?WSJ: Способна ли Украина победить в войне и что будет дальше?
До сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен ХоджесДо сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен Ходжес
Последние новости
Подгружаем последние новости