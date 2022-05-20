Диверсанты в Киеве готовили теракты на территории Михайловского собора — Енин

РоSSийские ДРГ заехали в Украину заранее перед войной.

Диверсанты в Киеве готовили теракты на территории Михайловского собора — Енин
© Нацполиция

Большинство роSSийских диверсионных групп были заброшены на территорию Украины и в частности Киева раньше времени. Некоторые из них готовились к совершению терактов на территории Михайловского собора и вблизи объектов, имеющих критическое военное значение, рассказал в интервью НП первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

«Не могу сказать, что есть какой-то типичный портрет представителя диверсионно-разведывательной группы, но сплошь и рядом это молодые люди, которые заехали и арендовали квартиры еще за месяц, за два до начала роSSийской агрессии. Они вели достаточно специфический образ жизни, не общались с местным населением, не работали, преимущественно сидели дома», – сообщил он.

Енин рассказал, что некоторые ДРГ насчитывали до 20 человек и открыто вступали в бой, но были и ДРГ составом 2-3 человека, которые и занимались подготовкой терактов.

«В первые дни мы часто идентифицировали ДРГ посредством радиоперехвата. Они банально носились с роSSийскими сим-картами, которые четко высвечивались и в соответствующие районы направлялись наши оперативно-боевые группы», - раскрыл некоторые детали замглавы МВД.

На сегодняшний день задержаны около 800 человек с подозрением на их причастность к диверсионно-разведывательной деятельности.

В то же время, сейчас активность ДРГ несколько уменьшилась, хотя иногда в Киевской области еще сдаются единичные представители, которые говорят, что «заблудились».


Ирина Знась, ZN.ua

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