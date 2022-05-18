РоSSийский оппозиционер Андрей Илларионов рассказал, возможен ли переворот в россии

РоSSийский оппозиционер Андрей Илларионов рассказал, возможен ли переворот в россии

Экономист, политик Андрей Илларионов рассказал, когда в авторитарных странах происходят перевороты и возможен ли переворот в россии.

Об этом он рассказав в интервью изданию «Утро Февраля».

По словам Андрея Илларионова, переворот в россии выглядит очень маловероятным. Он убежден, что в тоталитарных и авторитарных странах перевороты происходят, когда над такими режимами нависает угроза краха.

Политик приводит в пример попытку переворота в нацистской Германии 20 июля 1944 года, когда режим понес тяжелые поражения на фронте, а армия СССР в некоторых местах вышла на довоенную границу.

По его словам, на тот момент итоги Второй мировой войны были уже предрешены, а в теперешней войне россии против Украины первой еще далеко до этого положения.

«Никто в нынешнем роSSийском обществе и нынешней роSSийской политической элите не думает, что политический режим и его армия сейчас находятся на грани неминуемого краха, очевидного для всех», - заявил Андрей Илларионов.

Он добавил, что необходимых условий для переворота в россии на сегодняшний день, к сожалению, нет.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Не остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантовНе остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантов
Американский политолог Рамис Юнус рассказал, чем будет отличаться ленд-лиз для Украины от ленд-лиза для СССРАмериканский политолог Рамис Юнус рассказал, чем будет отличаться ленд-лиз для Украины от ленд-лиза для СССР
МН17 сбил роSSийский Бук: нидерландские прокуроры отвергли альтернативные версииМН17 сбил роSSийский Бук: нидерландские прокуроры отвергли альтернативные версии
Хвастается пытками: оккупант рассказал, как издевался над мирными жителями, перехват СБУХвастается пытками: оккупант рассказал, как издевался над мирными жителями, перехват СБУ
"Песков должен определиться": Подоляк едко ответил на "победы" россии в Украине"Песков должен определиться": Подоляк едко ответил на "победы" россии в Украине
Самолет Су-25, три БПЛА и крылатая ракета: в Генштабе рассказали о потерях противника за суткиСамолет Су-25, три БПЛА и крылатая ракета: в Генштабе рассказали о потерях противника за сутки
Синегубов рассказал, сколько жителей Харькова вернулось домойСинегубов рассказал, сколько жителей Харькова вернулось домой
Даже все союзники ОДКБ на самом деле не окажут россии реальной помощи, - журналист Евгений КиселевДаже все союзники ОДКБ на самом деле не окажут россии реальной помощи, - журналист Евгений Киселев
Борис Тизенгаузен рассказал про позицию Китая в роSSийско-украинской войнеБорис Тизенгаузен рассказал про позицию Китая в роSSийско-украинской войне
"После Бучи и Мариуполя?": Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии""После Бучи и Мариуполя?": Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии"
Последние новости
Подгружаем последние новости