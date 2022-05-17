"Мы вас бомбим для вашего блага": экс-регионал сделал циничное обращение к одесситам

"Мы вас бомбим для вашего блага": экс-регионал сделал циничное обращение к одесситам

Бывший одесский политик и криминальный авторитет Игорь Марков на эфире у пропагандиста Соловьева одобрил бомбардировку родного города роSSийскими военными.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Экс-регионал Марков, который 2014 году поддержал аннексию Крыма, сбежал из Украины в россию и стал призывать к агрессии против нашей страны, на днях выступая на эфире у Соловьева, обратился землякам-одесситам.

В этом обращении он признал, что россия обстреливает город, но заверил, что это происходит "для их блага" и что якобы "неонацисты не оставили другого выбора".

Раньше они еще что-то врали, рассказывали, что украинцы бомбят сами себя. То теперь они уже даже не пытаются что-то сочинять в свое оправдание, а так и говорят: "Да, это мы вас бомбим, обстреливаем ракетами, по жилым домам бьем, унося жизни женщин и детей, но это все для вашего блага. Просто нам не оставили никаких других вариантов".

О том, что был вариант не развязывать эту тупую, бессмысленную войну, не нападать на соседнее государство, не бомбить Одессу - Марков почему-то не упомянул.

И понятно почему. Уж очень он хочет хочет вернуться в Одессу гауляйтером, даже если придется Одессу сравнять с землей как Мариуполь. Его это полностью устраивает. Поэтому он будет оправдывать любые преступные действия роSSийского руководства, на которое он работает", - говорит Денис Казанский.


Алексей Ионов, politeka.net

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