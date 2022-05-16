"Мы все с землей ровняли": оккупант похвастался матери зачисткой украинского села, аудиоперехват

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оккупант рассказал не мало того, что станет прекрасным доказательством для суда в Гааге.

РоSSийский оккупант, который находится в селе Новоукраинка Донецкой области, рассказал матери о зачистке украинского села и перспективах своей службы. Перехват его разговора был опубликован ГУР Минобороны.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оккупант рассказал матери, как проходила зачистка украинского села. Он признался, что танк стрелял по полям, в то время, как другой стрелял по жилым домам.

"Стрелял по домам, чтобы их там не оставалось нигде. Чистили. Я смотрю, в 50 метрах от меня дом стоит и их пехота оттуда побежала. Мы все с землей ровняли. Все дома, ангары, все подряд", — рассказывает оккупант.

Он добавил, что по слухам их должны на два месяца отправить в отпуск, а после этого будет легко, как в Сирии. Но оккупант мало в это верит и признает, что если не будет так, как в Сирии, то в Украину никто из военных не поедет.

"Если здесь не будет как Сирия, то назад сюда больше никто не поедет, ни х*я. Спасибо, не поедем. Нет", — говорит оккупант.


Александра Павленко, politeka.net

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