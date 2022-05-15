Враг обстрелял Чугуев под Харьковом, ранения получили 15-летний ребенок и взрослый

Неспокойно было в Золочевском районе. Харьков не обстреливали.

РоSSийская армия ночью на воскресенье, 15 мая, обстреляла Чугуев в Харьковской области. Ранения получили 15-летний ребенок и взрослый.

Об этом начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона.

"Враг продолжает наносить удары по области. В частности, снова пострадал город Чугуев. Там, к сожалению, два человека получили ранения, один из них – это 15-летний ребенок", – сказал руководитель ОВА.

Синегубов также отметил, что в эту ночь враг не обстреливал Харьков. Неспокойно было в Золочевском районе. Горячей точкой остается Изюмское направление. Вблизи Барвенкова враг постоянно пытается прорвать оборону ВСУ, но успеха не имеет.